Ivre, il détruit la vitre d'une banque bayonnaise pour libérer son chien coincé dans le sas

La scène se déroule lundi 21 novembre 2022 vers 23 h 30 dans le centre-ville de Bayonne. Un SDF se rend dans le hall d'entrée d'une banque, sans doute pour faire pipi. Son petit chien est avec lui. Mais, dans des circonstances encore mal définies, l'animal se retrouve coincé dans le sas qui permet d'accéder à l'établissement bancaire. L'homme, âgé de 40 ans, qui est passablement éméché, tente alors de casser la vitre. Elle est légèrement brisée, mais le maitre du chien ne parvient pas à libérer son toutou.

La vitre brisée avec une bouche d'égout

C'est alors que vers 1 heure et quart, un jeune homme de 18 ans, lui aussi en état d'ébriété, passe par là et détruit la vitre avec une bouche d'égout. Le sans domicile fixe se trouve toujours en salle de dégrisement ce mardi matin, alors que le jeune homme qui a cassé la vitre a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Bayonne**. Quant au petit chien, légèrement blessé**, il a été pris en charge par les policiers et transporté à la clinique vétérinaire de Bayonne.