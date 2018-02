Ivre, il finit sa course dans la vitrine du supermarché Auchan de Linselles

Par Stéphane Barbereau, France Bleu Nord et France Bleu

Un Nordiste a été interpellé ce jeudi soir, dans la métropole lilloise, avec un taux d'alcoolémie impressionnant. Il n'était visiblement plus en capacité de conduire et a fini sa course dans une vitrine.