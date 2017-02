Ivre il fonce dans un café du Vigan et blesse 3 personnes

Après avoir été renvoyé d'un café à cause de son ivresse un homme d'une cinquantaine d'année a foncé avec sa voiture sur l'établissement ce mercredi soir. Trois personnes ont été blessées. Le chauffard est en garde à vue.

Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd ce mercredi soir au Vigan. Pris de colère parce qu'il venait de se faire renvoyer d'un café à cause de son état d'ébriété un quinquagénaire a délibérément foncé sur l'établissement au volant de son 4x4. La vitrine s'est totalement brisée et le véhicule a fini sa course dans le café devant le comptoir.

A l'intérieur, trois clients ont été blessés, dont un plus grièvement mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le chauffard a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie du Vigan.