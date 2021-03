Un enfant de 9 ans interpellé au volant près de Rouen, son père à côté était ivre

Les policiers en voient de belles mais, comme dit l'un d'eux, "un enfant au volant d'une voiture avec son père bourré à côté, c'est assez rare". Dans la nuit de samedi à dimanche, la brigade canine patrouille dans l'agglomération rouennaise. Un peu avant deux heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers remarquent une voiture qui fait des zigzags sur l'avenue des Canadiens, en direction de Saint-Etienne-du-Rouvray. Ils se mettent en direction de la Passat, gyrophare et deux tons en action.

La voiture s'arrête bien à un feu rouge mais avec l'intention de repartir. Un policier a juste le temps de descendre et de déposer un DIVA (Disposition d'intervention des véhicules automobiles), une barre en plastique qui crève les pneus. La Passat roule dessus mais continue sa route, avec un pneu crevé. Elle monte sur un trottoir, évite de peu un lampadaire et finit par s'immobiliser place René Binet, à Saint-Etienne du Rouvray.

La mère vit loin de la Seine-Maritime

Les policiers découvrent alors, au volant du véhicule, un garçon âgé de... 9 ans et complètement paniqué. A côté de lui, il y a son père, ivre : il a près d' 1,4 grammes d'alcool dans le sang. A l'arrière de la voiture se trouve un autre homme, âgé de 21 ans. On ignore si il possède le permis de conduire mais on suppose que son taux d'alcoolémie n'est pas élevé car les policiers le laissent libre.

Le père, âgé de 35 ans, est placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Il doit répondre de complicité de refus d'obtempérer, complicité de défaut de présentation du permis de conduire et soustraction d'un parent à ses obligations légales.

L'enfant de 9 ans est, de son côté, placé dans un foyer de l'agglomération rouennaise, sa mère vivant dans un département éloigné de la Seine-Maritime.