Ivre, il menace son ex-compagne à Asson, avec une masse "juste pour lui faire peur"

Un homme de 31 ans a été condamné à un an de prison ferme ce jeudi par le tribunal de Pau. Il était jugé pour des menaces et des violences à Asson le dimanche 16 avril. Vers 17h, cet homme s'est rendu chez son ancienne compagne qui vit avec la fille de cette dernière. Ce prévenu explique qu'il avait bu et qu'il a "fait une grosse connerie". Une scène particulièrement violente pour ces deux victimes en état de choc.

Un taux de 1,6 g d'alcool par litre de sang

Le tribunal de Pau est revenu en détails sur les faits marquants. L'homme a sauté par-dessus le portail pour entrer chez son ex avec qui il était séparé depuis deux semaines. Il a d'abord arraché une caméra de sécurité et il a pris une masse qui présente un côté tranchant comme une hache. "C'était juste pour lui faire peur" a-t-il expliqué aux juges. Il s'est lui-même présenté comme un jaloux et nerveux. Son avocate a plaidé la prise en charge par les centres pour les auteurs de violences.

"Je vais, toi et ta fille, vous tuer"

Ensuite, le trentenaire a défoncé la porte et une fois à l'intérieur il a poursuivi son ancienne compagne, la masse à la main, en lui disant "Je vais, toi et ta fille, vous tuer". "Qu'est-ce qui vous a pris pour dégoupiller ?" lui a demandé la présidente du tribunal. Il a répondu pendant toute l'audience en regardant dans le vide : "J'ai picolé, j'ai bu quatre ou cinq bières, j'ai ouvert une bouteille de rosé et c'était terminé. Je ne me souviens pas. [...] Je ne mets pas la faute sur l'alcool mais l'alcool m'a aidé."

Des traces rouges sur le cou de la femme, des hématomes sur le bras

Une scène particulièrement violente vécue par une mère et sa fille de 14 ans. "Il voulait faire peur ? Son objectif est atteint" a souligné la procureure de la République de Pau. L'avocate des parties civiles, Me Inga Nabucet-Kosnyreva, estime que l'homme voulait surtout "anéantir". L'autre avocate des victimes, Me Laure Romazzoti n'a pas manqué de relevé l'aspect "problématique" de l'amnésie du prévenu qui a généré "une situation de chaos ce dimanche après-midi".

Les voisins avaient pu alerté les forces de l'ordre et l'adolescente s'était réfugiée chez eux. Le mis en cause a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Nay. Son arrestation était agitée puisqu'il s'est énervé et a lancé aux gendarmes "toi, je vais te crever, je vais te retrouver et te crever". L'enquête a été menée par la brigade de Gan.

L'homme a été condamné à une peine de deux ans de prison dont un avec sursis probatoire pendant deux ans. Il a obligation de soins, interdiction de contact avec les deux victimes, interdiction de paraître au domicile et à Asson, et obligation de les indemniser pour le préjudice causé.