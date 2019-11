Ivre, il pousse sa femme dans le congélateur et menace de se tuer avec leurs enfants dans le pays de Bray

Ferrières-en-Bray, France

Mardi 5 novembre, peu après le repas. Un homme, ivre, s'en prend violemment à sa femme à Ferrières-en-Bray, après une dispute. Sa compagne lui reproche de ne pas avoir fait la vaisselle. Le ton monte alors très vite. Il prend sa femme par le cou pour l'étrangler puis il tente de la faire basculer dans un congélateur.

La femme parvient à s'échapper et à se réfugier dans la chambre du couple avec leurs trois enfants, âgés de 1, 3 et 5 ans. Les gendarmes, appelés, se rendent au domicile mais repartent : l'homme a quitté les lieux entre temps.

Le mari violent revient une heure après le départ des forces de l'ordre. Il met sa femme à la porte du domicile, descend à la cave et s'y enferme avec leurs trois enfants. Il menace de les tuer puis de se suicider. Les gendarmes reviennent alors et forcent la porte. L'homme est interpellé et placé en garde à vue.