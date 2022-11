Ivre, il prend le volant pour aller pointer à la gendarmerie en Dordogne, les militaires saisissent sa voiture

Disons-le tout de suite, c'est une mauvaise idée de venir pointer à la gendarmerie en étant ivre, quand on est sous contrôle judiciaire. Et c'est encore pire, si on prend la voiture pour le faire. C'est pourtant ce qu'a fait un quinquagénaire du Bergeracois, qui s'est présenté le 15 novembre dernier à l'accueil de la brigade de gendarmerie de La Force. Les gendarmes, qui n'ont pas dû en croire leurs yeux, rapportent cette histoire sur leur page Facebook ce dimanche 27 novembre.

ⓘ Publicité

L'homme de 57 ans arrive en voiture, un petit cabriolet BMW décapotable. Il se gare juste devant la brigade de gendarmerie et se présente à l'accueil, en "titubant" et en sentant "fortement" l'alcool, racontent les gendarmes. Les militaires lui font souffler dans un éthylotest. Résultat ? 1,94 gramme d'alcool par litre de sang, presque quatre fois la limite autorisée au volant.

Son permis suspendu pour un an

"Son véhicule a été immédiatement immobilisé et saisi", rapportent les gendarmes. Pas difficile, il est garé juste devant. Le quinquagénaire n'a pas été placé en garde à vue, les gendarmes ont demandé à ce que quelqu'un vienne le chercher à la brigade pour le ramener chez lui.

Il a fait immédiatement l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire pendant un an, et il est convoqué devant le tribunal de Bergerac dans cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. "Dans cette histoire, la seul chose de positive, c'est son taux d'alcoolémie", ajoute la gendarmerie de la Dordogne dans son post sur les réseaux sociaux.