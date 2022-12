Ivre, il prend un rond-point à l'envers et perd sa clio la veille du réveillon de Noël à Saint-Pée-sur-Nivelle

6 mois de prison avec sursis, obligation de soins, permis de conduire annulé et véhicule confisqué. Telles sont les sanctions prononcées à l'encontre d'un chauffard de 52 ans jugé ce lundi 26 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne. L'homme a été arrêté le vendredi 23 décembre alors qu'il était ivre au volant de sa voiture vers 19 h 30. Les gendarmes de la brigade motorisée de Biarritz sont, ce jour-là, en contrôle sur la RD918 sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Ivre au volant

Les gendarmes constatent alors que notre homme, à bord de sa Renault Clio aborde un rond-point à contre-sens. Il circulait avec un taux d'alcoolémie de 1,82 gr en état de récidive, avec un permis de conduire déjà suspendu, un véhicule non assuré et sans avoir fait établir de certificat d'immatriculation à son nom. Il a alors été placé en garde à vue, avant un déferrement devant le procureur de la République et un placement en détention provisoire.