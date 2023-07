Ivre, il rentre avec un sabre de plus de 30 cm dans un bar-restaurant de Montélimar

Il n'a menacé personne mais on peut imaginer la stupeur des clients de ce bar-restaurant de Montélimar en voyant cet homme entrer dans l'établissement muni d'un sabre mesurant plus de 30 centimètres. Les policiers sont arrivés rapidement et ont pu le faire sortir du bar-restaurant.

Ce dernier a été contrôlé positif au test d'alcoolémie. Il a été placé en garde à vue.