Ivre, il roule de nuit à Besançon avec 1,5g d'alcool dans le sang, son chien et... sa fille de 7 ans

C'est un véhicule arrêté à un feu rouge sur le boulevard Léon Blum à 2h15 dans la nuit de dimanche à lundi qui a mis la puce à l'oreille des policiers bisontins. Son conducteur, un homme de 30 ans est sorti de sa voiture pour discuter avec celui d'à côté.

ⓘ Publicité

Trois verres de vodka et deux de rhum

L'homme est manifestement ivre. A bord de la voiture, son chien et une petite fille de 7 ans, sa propre fille. Le résultat du contrôle d'alcoolémie est éloquent : 1g/5 d'alcool par litre de sang. Placé en garde à vue, le conducteur reconnait les faits : il revient de chez son frère où il a bu trois verres de vodka et deux de rhum.

Six mois de suspension de permis

Sa fille et son chien ont été pris en charge par son ex-femme. L'homme sera convoqué le 11 novembre devant un magistrat pour une ordonnance pénale, avec à la clé six mois de suspension de son permis de conduire une amende de 150 euros et un stage de sécurité routière.