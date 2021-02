Ivre, il s'endort dans la voiture d'un inconnu aux Sables-d'Olonne

Les policiers ont retrouvé un habitant des Sables-d'Olonne endormi dans une voiture qui n'était pas la sienne, mardi 2 février. La porte du véhicule avait été forcée. L'homme de 33 ans, fortement alcoolisé, a été conduit en cellule de dégrisement. Il dit ne plus se souvenir comment il est arrivé là.

Un habitant des Sables-d'Olonne a passé sa nuit de mardi à mercredi au commissariat de police. L'homme de 33 ans a été retrouvé assoupi, ivre mort, dans la voiture de quelqu'un d'autre, avenue d'Anjou.

Black out

La police arrive sur les lieux vers 18h30, après avoir été alerté par le voisinage. Il se plaint de nuisances sonores, d'un individu qui vocifère et urine sur la voie publique. Sur place, les représentants des forces de l'ordre découvrent l'homme dans une voiture, la porte avant forcée. Le mis en cause est assis sur le siège conducteur et dort à poings fermés.

Comment est-il arrivé là ? C'est le trou noir dans la tête du gardé-à-vue, qui ne peut fournir aucune explication aux enquêteurs. Il assure en revanche avoir passé une bonne soirée. Le Sablais est contrôlé avec plus d'1,6g d'alcool par litre de sang et placé en cellule de dégrisement. Il doit être à nouveau entendu dans la journée par les enquêteurs.

Le propriétaire de la voiture, qui vivait la scène en direct du haut de son balcon a porté plainte pour les dégradations commises sur son véhicule.