Ivre, il saccage une voiture à coup de poubelle à Cavaillon

Un homme de 21 ans sera convoqué devant la justice en janvier 2018 pour avoir ce dimanche 3 septembre quasiment détruit une voiture à Cavaillon. A coup de poubelle.

Un cavaillonais de 21 ans avait bien trop bu dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait plus d'un gramme d'alcool dans le sang et ce jeune homme a visiblement l'alcool mauvais. Vers 7h30 ce dimanche 3 septembre il a été placé en garde à vu, il a détruit une voiture, une Citroën Saxo, sans d'autres raisons que d'être soul. Il a brisé les vitres, le pare-brise, les rétroviseurs et abîmé la carrosserie en utilisant un conteneur poubelle de la ville. Relâché, il sera convoqué devant la justice en janvier. Un récidiviste déjà arrêté pour ébriété sur la voie publique et dégradation.