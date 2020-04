Ivre, il se fait passer pour un médecin lors d'un controle de police dans l'Yonne

Dans l' Yonne , deux hommes sont en garde a vue ce dimanche 5 avril

L'un à Sens , l'autre à Auxerre.

Le premier, âgé de 20 ans , en état d'ivresse, s'est rebellé contre les forces de police appelé par sa compagne hier soir vers 20H15 rue Victor Guichard. L'homme a notamment cassé une vitre du véhicule de police lors de son transfert au commissariat.

Le second âgé de 32 ans a été interpellé dans sa voiture dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h40, place du palais de justice à Auxerre. Il avait un faux caducée sur son pare-brise, se faisait passer pour un médecin alors qu'il était ivre. Et circonstances aggravantes, l'homme n'avait plus de permis de conduire et sa voiture n'était pas assurée. Cet auxerrois a été placé en garde à vue dans la foulée.