Ivre, il tente d'échapper au contrôle des gendarmes en voiturette

Dans les Deux-Sèvres, il tente d'échapper au contrôle des gendarmes... en voiturette ! La scène se passe ce jeudi 27 avril vers 16 heures dans le nord du département à Val-en-Vignes. Les militaires arrêtent ce conducteur car ils le voient sans ceinture de sécurité mais celui dernier enclenche la première et tente de leur fausser compagnie. Mais les gendarmes de la brigade de Thouars réussissent à le bloquer. L'homme âgé de 72 ans a bu, il a un taux d'alcoolémie de près de 2 grammes. C'est à cause de l'alcool que cet habitant de Val-en-Vignes n'avait plus de permis.

ⓘ Publicité