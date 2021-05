Ivre, il tente d'échapper à la police pendant 15 minutes

Un conducteur, fortement alcoolisé, a été interpellé mardi par les policiers de la BAC de Montpellier au terme d'une course poursuite d'un quart d'heure. L'homme de 47 ans était déjà connu pour des délits routiers.

Un homme de 47 ans a été interpellé mardi par les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) de Montpellier dans le quartier Ovalie. Il venait de refuser de se faire contrôler quelques minutes plus tôt, vers 18h15, route de Lodève. Les forces de l'ordre estimaient qu'il roulait à vive allure. Une course poursuite s'est alors enclenchée pendant un quart d'heure. Le conducteur a slalomé à plusieurs reprises entre des voitures. Il a également manqué de percuter une femme et son bébé dans une poussette sur le bord de la route.

Connu des services de police pour des faits de délits routiers, l'homme circulait par moment à près de 100 km/h pour tenter d'échapper à la BAC. Après avoir percuté plusieurs véhicules, il est finalement intercepté. Le conducteur avait taux d'alcool dans le sang de 1,34 g/l. Devant les policiers, il a expliqué ne pas comprendre qu'ils voulaient le contrôler. Il a été déféré ce jeudi devant le parquet pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer et délit de fuite.