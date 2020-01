Ivre, il tire un coup de feu de sa fenêtre et fait peur à ses voisins

Bourg-de-Péage, France

La détonation en a effrayé plus d'un, rue Mazelier dans le centre-ville dimanche soir. La patrouille de police découvre d'abord un trou béant dans la porte de l'appartement. Deux hommes sont sur place. Ils ne sont pas blessés. L'un des deux le reconnaît : "c'est moi, j'ai fait le con". L'homme âgé de 30 ans est le locataire. L'autre trentenaire est un ami qu'il héberge.

L'occupant des lieux a passé la soirée chez son voisin du dessus et il a trop bu. En redescendant, comme il n'arrivait pas à ouvrir sa porte, il l'aurait défoncé à coups de pied et de poing. Ensuite, il ne se souvient plus pourquoi, il a pris l'un de ses deux fusils de chasse et il a tiré en l'air depuis sa fenêtre. Son explication : l'abus d'alcool qui lui "fait faire des bêtises".

Il s'en expliquera devant la justice en comparution de plaider coupable au mois de mai.