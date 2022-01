Ivre, il tire un coup de feu en pleine journée devant la mairie de Fleury-les-Aubrais : un homme interpellé

Un homme de 23 ans, qui avait plus de 3 grammes d'alcool dans le sang, a tiré un coup de feu en l'aire jeudi après-midi devant la mairie de Fleury-les-Aubrais, au nord d'Orléans. IL a aussitôt été maîtrisé par la police municipale, puis placé en garde à vue. Il s'agissait d'un pistolet d'alarme.

Un homme de 23 ans a été interpellé ce jeudi après-midi après avoir tiré un coup de feu en l'air devant la mairie de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, vers 14h40

Il était ivre (plus de 3 grammes d'alcool dans le sang) et son arme était en fait un pistolet d'alarme avec des balles à blanc. Rapidement maîtrisé et interpellé par la police municipale, puis placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue au commissariat de police d'Orléans, il ne reconnait pas les faits.

Cet homme originaire de Blois explique qu'il possède une arme "pour se défendre". Sa garde à vue a été levée ce vendredi après-midi, dans l'attente des suites judiciaires qui sera donnée à cette affaire.