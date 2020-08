Un campeur ivre a fait une chute de 10 mètres d'une falaise à Senneville-sur-Fécamp dans la nuit de vendredi à samedi. Il faisait du camping sauvage sur la plage avec trois amis, deux femmes et un homme. Avec les pompiers, ils sont restés bloqués sur un rocher entouré par la mer toute la nuit.

Ivre, il tombe d'une falaise sur la plage et se retrouve coincé avec les pompiers sur un rocher

Falaise et éboulis sur la plage d'Yport en Seine-Maritime (photo d'illustration)

Dans la nuit de vendredi à samedi, deux pompiers ont été légèrement blessés lors d'une opération pas banale. Ils ont été appelés vers 1h du matin pour venir en aide à un homme qui a fait une chute de 10 mètres du haut d'une falaise à Senneville-sur-Fécamp.

L'homme, tombé sur la plage, faisait partie d'un groupe de campeurs, avec deux femmes et un autre homme, tous âgés d'une quarantaine d'années, installés là, en contrebas de la falaise. Ils étaient visiblement alcoolisés, selon le maire Pascal Lecourt qui a été prévenu par les secours lui aussi vers 1h du matin.

Bloqués toute la nuit par la marée haute

Les pompiers ont dû sécuriser le blessé et le mettre en sûreté sur un rocher, car la mer était en train de monter. Les trois campeurs se sont eux aussi réfugiés sur le rocher.

Le temps d'agir, la marée était haute, de coefficient 103 et particulièrement agitée. Pompiers et campeurs se sont donc retrouvés coincés sur le rocher, il leur était impossible de regagner la terre ferme. Deux pompiers se sont blessés légèrement dans l'opération.

Il a fallu solliciter deux hélicoptères, le Dragon 76 et un autre de la marine nationale. Le blessé, un homme de 44 ans, a été hélitreuillé et évacué vers le centre hospitalier de Fécamp. Les deux pompiers blessés ont eu aussi été hélitreuillés et hospitalisés à Fécamp.

Le camping sauvage interdit en bord de mer

Les trois campeurs indemnes n'ont pas voulu être hélitreuillés. Ils n'étaient pas dans une situation de péril imminent donc les secours les ont laissés, après leur avoir rappelé les règles de sécurité. L'intervention a pris fin vers 6h30.

Selon le maire, les véhicules des campeurs, a priori des touristes venus de Paris, n'étaient plus là au petit matin : "Ils sont partis sans demander leur reste !"

Pour rappel, le camping sauvage est interdit sur les rivages de la mer, selon la loi française.