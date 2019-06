Ivre, il vient récupérer son fils arrêté par les gendarmes après un rodéo en cyclo

Chenu, France

A Chenu, dans le sud Sarthe, les gendarmes sont intervenus ce dimanche 9 juin 2019 pour deux adolescents de 15 ans qui faisaient du rodéo sur la route avec leurs cyclomoteurs. Les deux jeunes ont tenté de prendre la fuite à l'arrivée de la patrouille ; le premier a été intercepté presque immédiatement, le second rapidement retrouvé au domicile familial alors que ses parents sont absents. Les militaires contactent donc son père, qui ne tarde pas à arriver en voiture... visiblement alcoolisé.

Retrait de permis pour le père de famille

Le test de dépistage montre une alcoolémie trois fois supérieure au taux légal, d'où un retrait de permis immédiat. Quant aux deux jeunes, indiquent les gendarmes, "ils se sont également vus relever plusieurs infractions, notamment : défaut d’assurance, usurpation de plaque, non port de gants, non port de casque, éclairage défectueux et défaut de BSR (Brevet de Sécurité Routière)".