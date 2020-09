Ivre, il vole une plancha à Orange

À Orange, un homme d'une quarantaine d'années était ivre lorsqu'il est sorti du magasin Weldom sans payer la plancha qu'il emportait. Une caissière a tenté de le rattraper sur le parking mais le voleur de plancha l'a percuté avec sa voiture. La femme est blessée au genou.

Le voleur ivre percute la caissière sur le parking

Les policiers ont interpellé le voleur peu après car il était en état d'ébriété et incapable de conduire. Il n'avait pas non plus le permis de conduire. Après une nuit en cellule de dégrisement, l'homme minimisait les faits. En comparution immédiate le juge lui a infligé six mois de prison dont deux fermes pour vol à l'étalage, violence avec arme par destination, conduite en état d'ébriété et défaut de permis de conduire.

L'homme a été incarcéré au centre pénitentiaire du Pontet. Sans plancha, ce malfaiteur devra se contenter des repas de l'administration pénitentiaire.