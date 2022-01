Ivre, l'automobiliste finit sa course dans le jardin d'une maison dans les Deux-Sèvres

A La Forêt-sur-Sèvre, un conducteur alcoolisé a eu un accident au niveau d'un rond-point et a terminé sa course dans le jardin d'une maison.

Quand un automobiliste finit sa course dans le jardin d'une maison. C'était à La Foret-sur-Sèvre, dans le nord des Deux-Sèvres, dans la nuit de ce mardi 25 janvier au mercredi 26. Il est minuit passé sur départementale 938 ter, quand un conducteur alcoolisé roulant direction Bressuire ne prend pas le rond-point comme il faut. Sa voiture fait un vol plané et plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un jardin environ 75 mètres plus loin, tout près de la véranda de la maison. L'automobiliste, un jeune âgé d'une vingtaine d'années, a été légèrement blessé et transporté au CHNDS. Pas d'autre blessé. On ne connaît pas encore les résultats des analyses d'alcoolémie.