Ivre le matin de Noël, il provoque un incendie en fonçant dans une vitrine de Gaillan-en-Médoc

C'est un accident de la route inhabituel qui s'est produit vendredi matin, jour de Noël, dans le Médoc, dans le bourg de Gaillan-en-Médoc, tout près de Lesparre. Vers 5 heures du matin, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture qui est allée défoncer la vitrine d'un fleuriste. Les conséquences ont été importantes, puisque la voiture a pris feu, et que l'incendie s'est propagé au bâtiment, endommageant la boutique et un appartement contigu, poussant les pompiers et les gendarmes à intervenir.

Le conducteur n'a été que légèrement blessé et hospitalisé à Lesparre, où son alcoolémie s'est révélée positive. La gendarmerie a ouvert une enquête. Les deux salariés du magasin se retrouvent en chômage technique et l'habitant est provisoirement relogé par la municipalité.