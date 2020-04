Ivre, sans autorisation de sortie, il insulte les gendarmes de l'Ardèche et prend la fuite

Cet automobiliste isérois de 24 ans a multiplié les infractions dans la nuit de dimanche à lundi avant d'être rattrapé. 3 copains qui se trouvaient avec lui ont été verbalisés. En plein confinement, ils n'avaient pas non plus d'attestation de sortie.

Les gendarmes du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la gendarmerie) Tournon-sur-Rhône ont eu fort à faire dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 3 heures du matin , les militaires arrêtent une voiture avec 4 personnes à bord dont le conducteur est manifestement en état d'ébriété. Au volant, un garçon de 24 ans, originaire d'Isère. Il refuse le contrôle d'alcoolémie , insulte les gendarmes, les bouscule, prend la fuite à pied et réussit à échapper à son poursuivant. Pendant ce temps, 2 occupants du véhicule sont emmenés à la brigade de Tournon. Le dernier membre de la bande, lui, s'enfuit avec la voiture.

Le fuyard finalement interpellé

Le véhicule est retrouvé vers 5 heures et demi à une vingtaine de kilomètres à Crozes-Hermitage. Les gendarmes retombent alors sur le garçon qui s'est enfuit avec la voiture et à ses côtés le conducteur ivre qui avait pris la fuite à pied. Lui a été interpellé et sera convoqué en plaider coupable à l'automne. Les trois autres ont été verbalisé pour absence d'attestation de déplacement et non respect du confinement.