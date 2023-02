Ivre, sans permis, en sens interdit, il refuse d'obtempérer et prend la fuite dans le centre-ville de Laval

C'est un sacré numéro qui est interpellé samedi 4 février en pleine nuit dans le centre-ville de Laval, après une course poursuite. Une patrouille de police remarque à deux heures du matin une voiture qui remonte une rue en sens interdit. Appel de phares, gyrophare, sirène pour lui demander de se ranger sur le côté afin de procéder à un contrôle. Le conducteur n'est pas d'humeur à s'arrêter, refuse d'obtempérer aux injonctions des policiers et prend la fuite. Dans cette course effrénée, il va commettre d'autres infractions comme rouler sur le trottoir par exemple.

Les agents finissent par le rattraper. À bord de la voiture zigzagante, le conducteur, âgé d'une trentaine d'années, est accompagné d'un ami, la quarantaine. Aucun doute, les deux hurluberlus ont bien abusé de la bouteille. Ils sont placés en garde à vue. Le passager est relâché, sans poursuite. L'autre, en revanche, va devoir s'expliquer devant le tribunal, d'autant plus, qu'entre-temps, la police apprend qu'il n'est pas titulaire du permis.