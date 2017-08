Ivre, sans permis, il sème les gendarmes entre Lacanau et Castelnau de Médoc : 3 mois de prison ferme

Un chauffard de 36 ans a été condamné par le tribunal de Bordeaux à 3 mois de prison ferme après une course poursuite de 30 kilomètres entre Lacanau et Castelnau de Médoc.

C'est une course poursuite qui se termine au tribunal. C'était mardi entre Lacanau Océan et Castelnau de Médoc. Le chauffard a essayé de semer les gendarmes pendant 30 kilomètres, d'abord dans les rues de Lacanau océan ou cet homme de 36 ans roule sur les trottoirs à vive allure. Il est alors pris en chasse par les forces de l'ordre. Et au lieu de s'arrêter, il accélère, et percute la voiture des gendarmes. Il réussit à leur échapper jusqu'à Castelnau de Médoc... où il a un nouvel accident avec une voiture en stationnement. Ce qui le stop net. Il est interpellé.

L' homme n'avait pas le permis de conduire et était ivre. Il a été jugé ce mercredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, et vu la liste des circonstances aggravantes, refus obtempéré et mise en danger de la vie des forces de l'ordre, il a écopé de 3 mois de prison ferme.