Ivre, sans permis ni assurance sur l'autoroute, il apprenait à conduire... sur les conseils d'un ami éméché

Les gendarmes de la Haute-Vienne ont intercepté un drôle de duo au volant d'une voiture sur l'autoroute A20 ce vendredi en début de soirée. Ivre, le conducteur apprenait à conduire sur les conseils de son ami et co-pilote, également alcoolisé.

Limoges, France

Ce sont des signalements d'autres usagers de la route qui ont alerté les gendarmes de la Haute-Vienne. En début de soirée ce vendredi, vers 18h00 plusieurs automobilistes leur signalent un véhicule zigzaguant sur l'autoroute A20.

Les gendarmes du peloton motorisé de Bessines-sur-Gartempe décident alors d'aller à sa rencontre et d'encadrer le véhicule pour l'intercepter. Problème, le conducteur refuse d'obtempérer et pour cause !

Une fois intercepté, les gendarmes ont eu la surprise de découvrir au volant un homme fortement alcoolisé, et sans permis de conduire. C'est d'ailleurs pour cela que lui et son co-pilote roulaient sur l'autoroute. Le conducteur était en effet en train d'apprendre à conduire sur les conseils de son ami ... également éméché et sans permis ! Le véhicule lui, n'était pas assuré.

L’automobiliste devra répondre de ses actes devant un magistrat et notamment de la mise en danger d'autrui.