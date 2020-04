Ivre, un Chambérien vole une voiture, a un accident et repart à pied sur la voie rapide

C'est une soirée bien remplie qu'a vécu un Chambérien, dimanche peu après 20 heures. Alors qu'il marche avenue Jean-Jaurès, l'homme aperçoit une voiture garée à la va-vite devant une supérette. Les clés sont sur le contact. Il a bu beaucoup d'alcool, et également pris des médicaments. Il se place au volant du véhicule, et part avec.

Mais il ne va pas très loin : quelques rues après, il a un accident, seul en cause. Il s'en sort sans blessures, et décide de rentrer chez lui en partant à pied sur la voie rapide. C'est là que la police le repère et l'interpelle. Ce Chambérien de 41 ans est alors placé en cellule de dégrisement jusqu'au lendemain après-midi. Il a été relâché, mais sera convoqué ultérieurement devant le tribunal correctionnel, pour vol de voiture et conduite sous l'emprise de l'alcool.