Ivre, un jeune homme de 19 ans frappe sa mère puis menace de mort des gendarmes de l'Indre

Cet habitant d'Issoudun devra s'expliquer devant la justice ce lundi. Il sera jugé en comparution immédiate après avoir porté des coups à sa mère et proféré des menaces de mort lors de son interpellation.

La soirée de vendredi a été mouvementée à Issoudun. Un jeune homme de 19 ans est fortement alcoolisé. Il se met alors à frapper sa mère. Ce n'est pas la première fois qu'il se montre violent à son égard, il a déjà été condamné pour de tels faits. Les gendarmes de l'Indre sont alertés et se rendent sur place. À leur arrivée, l'homme se rebelle et lance des menaces de mort contre les forces de l'ordre. Il est finalement interpellé et placé en garde à vue. Il doit être jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Châteauroux.