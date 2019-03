Ivre, un Mayennais casse des vitrines à la boule de pétanque

MTrois mois de prison avec sursis pour avoir cassé des vitrines à la boule de pétanque. Ce mardi 12 mars un ayennais de 49 ans a été condamné par le tribunal de Laval pour dégradations. Les faits ont été commis dans la nuit du 8 au 9 décembre et à l'époque, certains accusaient, des casseurs, voir des Gilets jaunes.

C'est une histoire d'une banalité "à pleurer" commente son avocat, Maître Nicolas Dirickx. Cette nuit de décembre, son client sort avec des amis à Mayenne. Le prévenu est "sous traitement pour les nerfs" explique au juge avec une grosse voix grave, le mayennais en blouson de cuir. Il boit. Beaucoup. Et le reste, il ne s'en souvient pas. Résultat du mélange alcool-médicament.

"À l'époque, on s'est énormément interrogé pour savoir s'il y avait des revendications politiques ou un lien avec les gilets jaunes. Mais pas du tout. " - Maître Nicolas Dirickx, avocat.

Sur les vitrines brisées, il y a du sang. Les gendarmes l'analysent, identifient le prévenu et se rendent chez lui.

La boutique DDP de Mayenne et ses vitrines brisées.

Monsieur est un joueur de pétanque amateur, il ne le nie pas et veut montrer ses boules aux gendarmes. C'est seulement à ce moment là qu'il se rend compte qu'elles ne sont plus là... Sauf une ! Identique à celles retrouvées dans un magasin.

"Quand il y a eu la perquisition chez lui, on lui a demandé où était ses boules de pétanque et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'elles n'étaient plus là." - Maître Nicolas Dirickx, avocat.