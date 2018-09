Romans-sur-Isère, France

Il est midi, ce dimanche 9 septembre, à Romans-sur-Isère, près de Valence. Le prévenu et sa compagne se promènent sur la place Jean Jaurès. Ils veulent s'acheter à manger dans une boulangerie, mais l'un des vendeurs leur refuse l'entrée, pour un différend entre les deux familles.

"Il s'est mis à insulter mon père qui est décédé, poursuit le prévenu. Alors j'ai pété un câble." L'homme donne alors un grand coup de tête dans la vitre du bar d'à côté. Les policiers municipaux tentent de le calmer, ils parviennent à lui enfiler les menottes. Et les agents appellent leurs collègues de la police nationale en renfort.

Violence et menaces de mort

L'un des policiers nationaux tente de ceinturer le prévenu, qui se débat et fait tomber l'agent. "Mon client a une plaie à l'arrière du crâne, explique son avocate. Il a 5 jours d'Incapacité Totale de Travail (ITT). On observe de plus en plus d'outrages et rébellions à l'encontre des policiers. On ne peut pas l'accepter."

Car dans la confusion générale, l'homme a proféré des menaces de mort. "Je vais te tuer !", a-t-il crié. "Je vous jure que je ne le pensais pas, répond le prévenu, déjà condamné à 24 reprises. J'avais beaucoup bu, il faut que je me soigne sérieusement." Son comportement, jugé "immature et démesuré" par le procureur, lui vaut 4 mois de prison ferme.