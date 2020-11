Deux jeunes femmes de 17 et 19 ans ont été arrêtées au volant d'un engin de chantier volé dans la nuit de vendredi à samedi, à Brest. Alcoolisées, elles ont été placées en garde à vue.

Ivres, elles volent et conduisent un engin de chantier volé à Brest

C'est une drôle d'interpellation à laquelle ont procédé les policiers de Brest. Samedi 7 novembre vers 6 heures du matin, ils ont arrêté deux jeunes femmes au volant d'un engin de chantier sur le rond-point de Kertatupage, en face du lycée Kerichen.

Les conductrices, âgées de 17 et 19 ans, étaient ivres. Elles avaient volé l'engin de chantier un peu plus tôt dans la nuit. Lors de l'arrestation, une des jeunes femmes a insulté les policiers, et leur a donné des coups de pied. Elles ont toutes les deux été placées en garde à vue.