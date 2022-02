Dijon : ivres, ils retournent une voiture et terminent en garde à vue

Soulever un camion dans un concours de force, c'est autorisé et encadré. Soulever une voiture quand on rentre d'une soirée arrosée, c'est interdit. Et c'est pourtant ce qu'ont fait cinq jeunes hommes, dimanche 13 février 2022 au petit matin dans une rue de Dijon. Aux alentours de 3h, rue Diderot, ils soulèvent une Smart - un petit modèle de voiture - qui termine couchée sur le flanc. Bilan pour le véhicule : les deux rétroviseurs et le pare-chocs cassés, avec tout le côté gauche rayé. Pour eux, une nuit au poste et sûrement un chèque à signer.

Ils reconnaissent les faits

La police est appelée par des témoins, qui ont vu le groupe entrer se cacher dans un immeuble. Les policiers sonnent, toquent. Les "souleveurs" sortent et sont emmenés au commissariat pour une garde-à-vue - retardée de quelques heures à cause d'un passage en cellule de dégrisement. Ils sont six, ont entre 22 et 23 ans et sont originaires de Dijon mais aussi de Lans et Saint-Marcel (Saône-et-Loire).

À l'issu du dégrisement, ils reconnaissent les faits. Une soirée alcoolisée, d'abord dans un appartement, puis au bar. Et sur le retour, "sans raison particulière", ils ont soulevé la voiture. Sur les six, l'un est disculpé. Simple observateur. Les cinq autres seront convoqués le 7 mars 2022 devant le délégué du procureur. Ils pourraient écoper d'un rappel à la loi, et d'un classement s'ils indemnisent la victime, qui a porté plainte. Quant à la voiture retournée, elle a été remise sur ses quatre roues par les policiers, aidés par des renforts.