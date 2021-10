Ivres, ils tabassent des passants en pleine rue à Nantes, au hasard et sans raison

La soirée très alcoolisée a dérapé, aux alentours de 22h30 ce jeudi en plein cœur du quartier République, à Nantes. Ivres, deux hommes déambulent dans la rue et décident, sans aucune raison, de s'attaquer à un passant. Roué de coups, la victime s'effondre et les agresseurs continuent leur route avant de croiser une autre personne et de la frapper encore plus lourdement.

Un des mis en cause assure ne pas se souvenir de la soirée

Si les agresseurs n'ont même pas adressé la parole à leur première victime, ils ont demandé une cigarette à leur seconde. Qui n'en avait pas. Les deux personnes fortement alcoolisées se sont alors acharnées sur ce passant. Lorsque la victime s'est écroulée au sol, les agresseurs ont continué à lui asséner des coups de pieds et de poings, à la tête notamment. Interpellés peu après, l'un des deux hommes, déjà condamné pour vol avec violence a reconnu les faits. Son acolyte, inconnu de la justice, a assuré lors de son interrogatoire n'avoir aucun souvenir de cette soirée.