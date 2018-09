Ivres, ils tirent en l'air au fusil de chasse et écopent de 6 mois de prison ferme

Par Alexandre Frémont, France Bleu Armorique

Trois hommes, âgés de 30 et 40 ans, comparaissaient ce mercredi à Rennes pour avoir tiré en l'air, ivres, ce lundi soir, au fusil de chasse entre Montreuil-sur-Ille et saint Médard-sur-Ille, en Ille-et-Vilaine. Ils visaient des canards, ils ont touché à la place des voitures et un lampadaire.