Ivres, trois jeunes arrachent et volent les valideurs du tramway bordelais

Trois étudiants sont déférés au parquet de Bordeaux ce mercredi. Le week-end dernier, à l'issue d'une soirée arrosée, ils se sont acharnés contre des valideurs dans une rame de tramway qu'ils ont ensuite emporté avec eux.

Les trois étudiants âgés de 23 et 24 ans n'étaient pas connus des services de police. Ils ont avoué devant les enquêteurs reconnaissant qu'ils avaient trop bu et ne se maîtrisaient plus lorsqu'ils sont montés dans le tram bordelais dans la nuits de samedi à dimanche. Ils se sont amusés à donner de grands coups de pied dans les valideurs, raconte le quotidien Sud Ouest ce mercredi. Ils ont arraché deux machines et sont partis avec. Les jeunes se sont filmés en pleine action et ils ont posté la vidéo sur le réseau social Snapchat. Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps pour les identifier. Entre la vidéo postée et les caméras de surveillance du tramway. ils ont retrouvé chez les étudiants les deux valideurs détruits. Il y en a tout de même pour un montant de 3.900 euros.