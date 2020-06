Ivres, trois routiers lituaniens se battent sur une aire d'autoroute de l'Yonne

Samedi soir, les gendarmes de l'Yonne sont intervenus pour séparer trois routiers en pleine bagarre au bord de l'A5. Originaires de Lituanie, ils avaient consommé de l'alcool et ont passé la nuit en garde-à-vue.

Samedi en début de soirée, les gendarmes de l'Yonne ont été appelés pour séparer une bagarre entre routiers sur fond d'alcool. Ces trois conducteurs lituaniens en sont venus aux mains sur l'aire de Villeneuve-l'Archevêque, le long de l'A5 à la frontière avec l'Aube.

Impossible de déterminer ce qu'il s'est précisément passé

Les trois hommes ont été emmenés en garde-à-vue et en dégrisement, car ils avaient tous trois bu ; cependant, expliquent les gendarmes, "parce qu'aucun d'eux n'a reconnu les faits, et parce que l'on a pas pu déterminer précisément le déroulé de l'incident à cause de la barrière de la langue notamment", le parquet n'a engagé aucune poursuite. A l'issue de la période de dégrisement, les routiers ont été relâchés vers 14 heures, ce dimanche.