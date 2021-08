Ivresse au volant en série dans l'agglomération de Metz

Boire ou conduire, ils auraient mieux fait de choisir... Deux conducteurs en état d'ivresse, peu soucieux des bonnes règles de conduite et de sécurité, ont été interpellés cette semaine. Et la liste de leurs "exploits" est édifiante.

Le premier, âgé de 24 ans, a été interpellé mardi après-midi dans le centre de Montigny-lès-Metz. Avec un taux mesuré par la suite de 0,92 mg/l, il tentait de garer son véhicule rue Eugène Flaman sous le regard effaré de plusieurs passant qui le voyaient percuter trois véhicules en stationnement. Pire, il percutait même un vélo dont le propriétaire avait juste eu le temps de sauter pour ne pas passer lui même sous les roues. Et la voiture n'était même pas assurée...

Autre cumulard, surpris cette fois par un équipage de la BAC messine vers 3h30 du matin dans la nuit de mardi à mercredi. A bord d'une Audi, il venait de griller plusieurs feux rouge et à la vue des policiers, a abandonné le véhicule et tenté de s'enfuir à pied. Rattrapé par la patrouille, cet habitant de Woippy présentait un taux à l'éthylomètre de 0,64mg/l et n'avait pas le permis de conduire (qu'il n'a jamais d'ailleurs passé). Mieux, il a expliqué aux agents que la voiture appartenait à sa petite amie avec laquelle il venait de se disputer. Copine qui a déposé plainte pour vol !

Tout d'eux devront s'expliquer ce jeudi, en comparution immédiate, devant le tribunal de Metz.