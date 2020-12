"J'ai alerté qu'il était dangereux" : l'ex-épouse du tueur des trois gendarmes d'Ambert sort du silence

L'ex-épouse de Frédérik Limol est sortie de son silence dans une interview au quotidien Le Dauphine Libéré ce vendredi. "J’avais lancé des alertes, des dizaines ! Je savais qu’il était dangereux," affirme-t-elle au sujet du tueur des trois gendarmes d'Ambert.

Elle raconte que son ex-mari était violent avec elle, "il a essayé de m'étranger, j'ai pu me sauver", qu'il la menaçait de mort, "je croyais qu'il nous tuerait tous". Elle explique avoir alerté la police, les gendarmes et l'aide à l'enfance : "J’ai même écrit à Marlène Schiappa [alors secrétaire d’Etat en chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes]. Rien n’a été fait. On m’a dit à chaque fois qu’il allait certainement se calmer."

Evacuée par la police la nuit du drame

Dans la nuit de mardi de mercredi des policiers sont venus à son domicile de Privas, en Ardèche, où elle vit avec son nouveau compagnon, leurs enfants et celui qu'elle a eu avec Frédérik Limol : "Ils sont venus nous mettre en sécurité, je les remercie."

Elle explique que Frédérik Limol a soudainement changé en 2012, devenant violent et survivaliste. "_Quand j’ai accouché, il m’a donné une radio militaire, pour que l’on puisse communiquer en cas de fin du monde,_" se souvient-elle.

Je ne pensais pas que des innocents allaient mourir

Très "en colère" contre les institutions qui sont restées sourdes à ses appels à l'aide, elle dit aujourd'hui se sentir "coupable" : "Aujourd'hui, il y a quatre orphelins, si j’avais pu me faire entendre, on n’en serait pas là. J’ai tout essayé."