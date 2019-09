"J'ai commencé à me dire que j'étais pas un cas social, une bonne à rien, une salope"

Nathalie* revient de loin. Très loin, même, elle nous le confie d'emblée : "ça a duré de 2004 à 2011. Il a été condamné à un an de prison dont deux mois ferme, qu'il n'a pas fait."

il ne faut pas que les gens pensent qu'on reste parce qu'on est faibles

Cette période terrible, elle s'en souvient comme d'une prison, dont elle ne pouvait sortir. "Il faut changer les mentalités, il ne faut pas que les gens pensent qu'on reste parce qu'on est faible. Alors pourquoi rester ? Pour moi, ça s'est fait petit à petit, jusqu'à ne plus avoir de liberté de penser. j'étais surveillée, à chaque fois que je pensais pouvoir un peu respirer et penser, le téléphone sonnait, ou je recevais un texto. En fin de compte, je n'étais jamais libre dans ma tête, j'étais isolée du monde."

Une angoisse aussi forte aujourd'hui, qu'avant

Si elle accepte d'en parler à France Bleu Bourgogne, c'est aussi pour cela : dire à ceux qui pensent que partir est facile, que c'est tout le contraire. "C'est dur à dire, mais je préférais avoir le danger en face de moi, que ma situation actuelle. Quand j'avais le danger en face de moi, je savais m'adapter. Ce sont des portes qui claquent, des mots, des gestes qu'on apprend à décrypter : des choses qu'on doit ranger à tel moment, des choses à ne pas dire à un autre moment, on s'adapte."

Même aujourd'hui, Nathalie vit dans l'angoisse que son ancien conjoint la retrouve : "depuis 2011, à chaque fois que je sors en voiture, ou que je vais dans un magasin, là maintenant, j'ai peur. Je vis dans l'anonymat, mon nom n'est pas sur ma boîte aux lettres, je n'ai pas de numéro de téléphone fixe, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Il a dit publiquement que de toutes manières, je n'en sortirais pas. Donc depuis 2011, j'ai autant peur."

S'accrocher à quelqu'un, n'importe qui, mais il faut parler

Si Nathalie est sortie de cette spirale de violence, elle le doit à une proche : "une amie qui m'a aidée. Un jour elle n'avait plus de nouvelles, elle est allée au commissariat, et j'ai été convoquée par une assistance sociale de la police. J'y suis allée, et j'ai commencé à parler. A ce moment-là, j'ai commencé à pouvoir respirer, à être écoutée. J'ai commencé à me dire que c'était pas de ma faute, que je n'étais pas un cas social, une bonne à rien, une salope."

Son message aux autres femmes battues est simple : "qu'elles appellent le 3919, qu'elles aillent voir leur médecin, un voisin, quelqu'un à qui parler. Il faut juste s'accrocher à quelqu'un, n'importe qui, mais il faut s'accrocher. Il y a aussi une chanson qui m'a beaucoup aidée, c'est celle d'Yves Jamait : "je passais pas hasard."

Le prénom de notre invitée a été modifié, pour préserver son anonymat. Son interview complète est à écouter ci-dessous :