"J'ai déjà pris perpétuité" : les sanglots et les regrets d'une mère de famille aux Assises de la Côte-d'Or

"J'ai besoin de payer pour ce que j'ai fait , même si j'ai déjà pris perpétuité." Dans le box des accusés, Sylvie se confesse d'une traite, d'une voix claire tout d'abord sans baisser la tête face aux jurés, avant d'être très vite écrasée par les sanglots.

Cette mère de famille est jugée pour l'empoisonnement de ses deux filles le 25 novembre 2019 à Is-sur-Tille (Côte-d'Or). Cette infirmière dépassée par son métier et par ses dettes, a voulu se suicider en s'injectant une forte dose d'insuline. Auparavant, elle a administré le même traitement a ses filles de 10 ans et de 6 ans et demi. La plus jeune n'a pas survécu. Face aux jurés et aux magistrats, cette mère de famille a tenté d'expliquer son geste.

Elle se décrit fragile et dépressive. Séparée de son compagnon depuis 5 ans, elle élève seule ses deux petites filles. Avec son salaire d'infirmière en clinique de 2.300 euros par mois, elle peine à joindre les deux bouts. En octobre ses comptes sont dans le rouge depuis le mois de janvier. "Mes filles parlaient déja de Noël, et moi je savais que je ne pourrai pas faire les cadeaux" confie Sylvie. Elle dit être aussi écrasée par son travail, et par son nouveau poste de chef d'équipe. "J'etais épuisée, je voulais que cela s'arrête." Plusieurs fois elle répète "Je m'en voulais terriblement de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la mère que je voulais être.."

"Je voulais qu'on s'endorme ensemble, qu'on nous foute la paix"

Un jour, elle subtilise de l'insuline et des calmants dans la réserve de sa clinique. Elle le reconnait, elle a tout calculé. Le weekend du 24 novembre 2019, elle prévient par mail l'école de ses filles qu'elles ne seront pas là lundi. Le dimanche soir, elle fait croire à ses filles que les calmants sont des pastilles contre la toux. Une fois endormies, elle leur injecte deux fortes doses d'insuline, et s'administre ensuite le même traitement. Lana 6 ans et demi ne survit pas. C'est Maelys, 10 ans qui se réveille le matin et retrouve sa petite sœur et sa mère dans le même lit "toutes blanches, inconscientes et les yeux ouverts." La fillette réussit a joindre ses grands-parents qui donnent l'alerte

"Je voulais qu'on s'endorme ensemble" explique Sylvie, "Je ne voulais plus retourner au travail, je voulais qu'on nous foute la paix. Ce qui est arrivé n'est pas la faute d'un tel ou d'un tel, c'est un amas de circonstances." Elle se tourne vers sa famille "Je m'en veux, je ne me pardonnerai jamais, et ce n'est pas pardonnable."

La cour d'Assises de Côte d'Or va maintenant entendre différents témoins et mieux cerner la personnalité de cette mère de famille. Le verdict est attendu jeudi soir.