"J'ai déjà vu un camion me foncer dessus" : les agents d'autoroute sensibilisent avant les vacances

"Oui, je pense que ces comportements dangereux sont plus fréquents". Thierry est agent d'autoroute à Valence depuis une dizaine d'années, et son quotidien lui paraît plus risqué qu'avant, notamment à cause des conducteurs distraits. "Aujourd'hui on s'aperçoit, avec mes collègues, que le risque augmente. Moi-même, pendant la dépose d'une signalisation j'ai vu un camion nous foncer dessus, il a tourné au dernier moment". C'est pour protéger Thierry et ses collègues que Vinci Autoroutes a mis en place une opération de communication cet été, intitulée "Quand allez-vous percuter ?".

Dix-huit fourgons d'intervention percutés par des automobilistes vont donc être exposés sur plusieurs aires d'autoroute, à commencer par Saint-Rambert-d'Albon, ce mardi 4 juillet. Les dégâts témoignent de la violence du choc. Le but, c'est de marquer les esprits. "Rendez-vous compte que quand vous pensez regarder votre téléphone une seconde, en fait c'est cinq, vous parcourez plusieurs centaines de mètres", commente la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume, "il ne faut pas accepter la fatalité, cette opération participe de la prise de conscience".

La campagne de sensibilisation rappelle le rôle du corridor de sécurité © Radio France - Alexandre Berthaud

Pour le président de Vinci Autoroutes, Pierre Coppey, cette période représente une opportunité de sensibiliser plus largement. "On passe de 2,5 millions de véhicules chaque jour sur notre réseau à 4,5 voire 5 millions. Ça multiplie les risques d'accidents, mais c'est aussi l'occasion de passer ces messages." Pour lui aussi, l'inattention et la somnolence sont les ennemis principaux, mais ceux-ci se développent. "On est passé d'un véhicule inconfortable, la conduite maintenait éveillé, à des véhicules confortables, avec des assistances à la conduite. Il y a évidemment de plus en plus d'utilisateurs de smartphones au volant. Et puis la dette de sommeil des Français ne cesse d'augmenter".

Quelques chiffres