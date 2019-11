"J'ai des informations dramatiques sur l'état des ponts en France", s'indigne Pierre Chasseray

Le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray s'indigne de l'état des ponts après l'effondrement de celui de Mirepoix-sur-Tarn ce lundi et demande un audit pour une "vraie cartographie des ponts en France". Il était l'invité de l'émission spéciale de France Bleu Occitanie.

Mirepoix-sur-Tarn, France

Après l'effondrement du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), le porte-parole parole de 40 millions d'automobilistes était l'un des invités de l'émission spéciale de France Bleu Occitanie ce lundi après-midi.

"Depuis jeudi, j'ai des informations dramatiques sur l'état des ponts en France. On a au bas mot 30.000 ponts dans des états inquiétants. On a 70.000 ponts dont on ne sait pas l'état, sur 200.000 au total", réagit Pierre Chasseray. Il poursuit, dénonçant le manque de financement : "La France met 800 millions pour l'entretien des ponts. Il faudrait 2,4 milliards. Donc forcément cela pose problème."

Pierre Chasseray a demandé un audit car pour lui ceux lancés après l'effondrement du pont de Gênes sont insuffisants. "Il y a eu le pont Morandi mais aussi l'affaissement de celui de Gennevilliers dont on a peu parlé". Et il ajoute : "On a des informations pas du tout reluisantes. J'ai une liste de ponts qui ne sont pas jojo en région parisienne notamment".

Le porte-parole de 40 millions d'automobilistes exige donc une cartographie précise de l'état des ponts en France, "cartographie qui n'existe toujours pas". Un peu plus tôt ce lundi, le sénateur de l'Ain, Patrick Chaize, auteur d'un rapport sur la sécurité des ponts, estimait sur France Bleu Occitanie que la structure elle-même "ne pouvait pas être un critère de dangerosité" et mettait en cause les GPS.