"J'ai entendu un gros boum" : un mini séisme ressenti à Bourg-Saint-Andéol

Les réactions sur la page Facebook de la Mairie de Bourg-Saint-Andéol se succèdent au lendemain du petit séisme de magnitude 1,9 ressenti ce dimanche 17 avril à 19h13 par les habitants. Cette intensité est évidemment très inférieure à celle du séisme du Teil de 2019 qui était alors de 5.4 sur l'échelle de Richter.

Pour autant, ce dimanche soir, Patrick Guerin 1er adjoint à la mairie de Bourg-Saint-Andéol a été surpris. Il explique "je revenais d'une manifestation qui se tenait sur la commune et avant de passer la porte d'entrée, j'ai entendu une énorme déflagration, un gros boum : comme s'il y avait eu une explosion. Au début, je pensais que c'était un avion qui venait de franchir le mur du son mais après j'ai appris que c'était un séisme. Comme j'habite pas loin de l'épicentre, je l'ai bien entendu !"

Sur le groupe Facebook nommé "Tu es de Bourg-Saint-Andéol si ...", les commentaires s'enchainent : "très gros bruit d'explosion sorti sud de Bourg et tremblements", "un grand boum et des vibrations assez fortes ressenties au sol par mon mari et chez nous rue Alfred Eysseric à Bourg, nous sommes sortis tout de suite de la maison."