"J'ai envie de baisser les bras" : une restauratrice forcée de fermer par le couvre-feu à Clermont-Ferrand

Gérante du Bouillon Tigre à Clermont-Ferrand, Thu Bui se retrouve forcée de fermer son restaurant à cause du couvre-feu. Elle ne fait pas de livraison et en fermant à 20h elle perd plus d'argent qu'elle n'en gagne à ouvrir.

Cette patronne explique qu'elle n'a "pas envie" de travailler avec les plateformes de livraison, "ce n'est pas mon métier", mais elle n'a surtout pas les moyens de s'associer avec un Uber Eats ou Deliveroo : "Avec le confinement les finances sont compliquées, cela coûte cher de s'équiper pour livrer, et en ce moment on ne peut pas se le permettre."

De la "colère" et du "découragement"

Mais en fermant à 20 heures elle se retrouve privée des "deux tiers" des commandes de son service du soir, le plus gros service de la journée : "On a essayé cette semaine mais ça ne vaut pas la peine, _je perds moins d'argent à rester chez moi, donc on va complètement fermer_, car rester ouvert juste le midi ce n'est pas rentable non plus, on n'a pas le choix."

Le restaurant Bouillon Tigre propose une carte variée avec par exemple nems, Pad Thaï et Bo Bun. © Radio France - Théophile Vareille

Une décision "difficile à accepter" pour Thu Bui, "j'ai envie de baisser les bras, c'est douloureux, il y a de la colère et de la fatigue, je veux juste pouvoir travailler". Ses cinq employés vont aussi être mis au chômage partiel pour les semaines à venir.

La restauratrice, dans "l'incompréhension" par rapport à l’interdiction qu'elle a d'ouvrir après 20 heures pour que ses clients viennent récupérer leurs commandes, espère rouvrir "courant janvier". Elle compte s'équiper pour livrer et s'associer à une plateforme de livraison locale qui devrait voir le jour au premier trimestre de 2021.