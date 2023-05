"J'ai envie de passer à autre chose" : deux ans avec sursis requis contre le rugbyman Mohamed Haouas

"On a beaucoup trop tardé" reconnait d'emblée le procureur de la République. Référence aux neuf ans qui séparent les faits et ce procès. Une bagarre qui remonte au matin du 1er de l'An 2014, devant une boulangerie de Montpellier, pour laquelle Mohamed Haouas et cinq autres personnes étaient jugées vendredi pour violences en réunion et avec arme. Les parties civiles : un gérant de boite de nuit et sa fille ne se sont pas présentés devant le tribunal correctionnel.

"C'est une affaire ancienne. On ne va vous demander de vous rappeler de la couleur des chaussettes des uns et des autres mais de qui a fait quoi"- Anne-Flore Lebondidier, le présidente du tribunal

Impossible de faire abstraction du cheminement des uns et des autres estime le procureur, "le temps a passé, ils se sont rangés". Et d'ailleurs selon Nemanja Despotovic, Mohamed Haouas "montre très bien à quel point on peut s'en sortir".

Ceci étant dit, si les faits sont anciens mais ils n'en restent pas moins graves dit-il. Il parle d'une "meute de loups qui s'attaquent à un homme à terre". Il parle d'un "déversement de colère et de haine". Avec le rugbyman en meneur, en "électron déchainé".

Tourner la page

"Ce jour là, j'ai vu rouge" admet Mohamed Haouas. Il s'est énervé après avoir reçu un coup de poing en pleine figure par le gérant de la discothèque qui lui reprochait de malmener sa fille. Mohamed Haouas nie avoir agressé l'adolescente mais il se rappelle qu'il était "bourré". "C'est moi qui ai frappé le plus".

Dans le même temps, il insiste sur le fait qu'il était jeune. À cette époque, il a commis plusieurs cambriolages pour lesquels il a été condamné à 18 mois avec sursis en février 2022. Mais il assure que de l'eau a coulé sous les ponts et 10 ans après, il "regrette", il "s'excuse". En partant de Montpellier pour aller jouer à Clermont-Ferrand la saison prochaine, il espère dit-il oublier tout ça.

Contre Mohamed Haouas, le procureur de la République a requis deux de prison avec sursis probatoire pendant trois ans. Contre quatre des accusés, un an avec sursis probatoire pendant deux ans. Et contre le cinquième, un an de prison avec sursis. Jugement, le 30 juin.

