"J'ai eu la peur de ma vie" : le maire de Magnières agressé après être intervenu pour du tapage nocturne

Une nouvelle illustration des violences dont peuvent être victimes les élus locaux. Le maire de Magnières, près de Lunéville, a été violemment agressé dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 2h30 du matin, alors qu'une bagarre venait d'éclater dans la salle des fêtes, Edouard Babel, est intervenu avec des amis pour demander le calme. Sur place, le maire élu en 2020, a été giflé puis poursuivi avant d'être mis au sol et frappé par sept ou huit personnes, explique le procureur de la République François Capin-Dulhoste, confirmant une information de l'Est Républicain .

Du temps pour se remettre moralement

"J'ai eu la peur de ma vie" témoigne Edouard Babel, joint par France Bleu Sud Lorraine ce dimanche : "quand ils me courraient après, je me suis dit que ce n'était pas possible [...] Je ne pensais pas que quelque chose comme ça pouvait se passer dans nos petites communes". Edouard Babel dit avoir besoin de temps pour se remettre moralement de cette nuit, lui qui souffre de multiples contusions. Pas question pour autant de rendre son écharpe de maire.

Le maire de Magnières a déposé une plainte. Selon le parquet de Nancy, deux hommes de 16 et 18 ans ont été placés en garde à vue. Le plus âgé a été arrêté pour violences en réunion, outrage et menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le plus jeune est lui interrogé pour menaces de mort et outrages sur les forces de l'ordre lors de son interpellation. Il faut, pour les gendarmes, déterminer leur niveau de participation dans les violences contre le maire et identifier les autres personnes mises en cause dans cette affaire.