Coronavirus, un an après : J'ai eu le "privilège" d'être le premier patient Covid de l'hôpital de Guéret

Le sénateur creusois, Eric Jeansannetas a contracté la Covid-19 en mars 2020. Il a été hospitalisé durant 15 jours, à l'isolement, dans une ambiance très particulière. Un an plus tard, il nous raconte ses souvenirs et nous confie les angoisses qui ont été les siennes durant son passage à l’hôpital.

"C'est une ambiance un peu apocalytptique, le démarrage du traitement de la Covid parce qu'on ne sait rien". Eric Jeansannetas est entré à l'hôpital de Guéret le 17 mars 2020. Il souffre d'une pneumopathie et le test covid pratiqué lors de son admission se révèle positif. Le sénateur creusois restera hospitalisé 15 jours, dans l'établissement qui vient de se préparer à accueillir ses tout premiers malades. "J'ai eu le "privilège" raconte-t-il, en souriant, d'être le premier patient Covid de l'hôpital de Guéret"

Un virus que personne ne connaît

Etre atteint du coronavirus au printemps 2020 c'est plongé dans l'inconnu. . A l'époque, on ne sait pas grande chose de cette maladie qui débarque en France. Il n'y a pas de traitement, "c'est une maladie mortelle qu'on soigne au paracétamol". Il se souvient de l'inquiétude du personnel de l'hôpital, du manque de matériel de protection mais aussi de son "extrême solitude". Les patients Covid sont à l'isolement. "Vous êtes dans votre chambre sous oxygène et vous ne voyez personne". Il n'y a que le téléphone pour garder le contact avec l'extérieur, quand l'état de santé le permet.

Des moments extrêmement difficiles

"J'ai eu très peur" confie le sénateur creusois. Il se souvient du tweet de Patrick Devedjian quelques jours avant son décès. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine remerciait les médecins et les personnels soignants. "Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un grand merci" écrit-il trois jours avant de succomber à la maladie. "Moi aussi raconte Eric Jeansannetas, deux, trois jours après mon hospitalisation je me sens bien mais le lendemain, c'est la chute brutale. Et durant sept jours, c'est l'enfer". La pneumonie d'Eric Jeansannetas se double d'une surinfection, d'un pneumocoque. Poussée de fièvre, horribles migraines, il traverse des moments très difficiles, "je me sentais m'affaiblir de jour en jour".

Un an plus tard

Eric Jeansannetas est aujourd'hui suivi par les services du CMN de Sainte-Feyre. Il a des séquelles importantes sur le plan respiratoire et pulmonaire. Sur les conseils de son médecin, il s'est fait vacciner et il invite tout le monde à en faire autant. "Il nous faut être responsable collectivement pour nous sortir de ce mauvais pas, pour qu'on retrouve un semblant de vie normale".