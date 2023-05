"J'ai fait une grosse erreur" : un chasseur condamné pour avoir tué son camarade de battue en Dordogne

Le chasseur a été condamné à un an de prison avec sursis ainsi qu'au retrait définitif de son permis de chasser.

"Je suis désolé", dit le prévenu en se retournant vers la famille de la victime. Ils sont là, tous les trois, la femme et les deux fils, assis sur le banc. Ils ne sont pas venus au procès pour demander justice, mais pour montrer au juge qu'ils ont perdu leur "repère". En novembre 2021, il y a un an et demi, le prévenu tuait d'un coup de fusil accidentel l'un de ses compagnons , lors d'une battue au sanglier à Campsegret.

"Accumulation d'imprudences"

"J'ai fait une grosse erreur", dit le chasseur de 61 ans face au juge. Ce dimanche là, il y a eu "une accumulation d'imprudences", selon les mots du procureur. D'abord ce fameux angle de 30 degrés, pas respecté, le tir en pente qui n'était pas fichant, et puis le deuxième coup de feu sur le sanglier, sans viser, face à la route, et sans visibilité. "Ce n’est pas un tireur fou, c’est quelqu'un qui a mal interprété la situation", dit l'avocate du prévenu. Il a tiré une première fois, en visant, et puis une deuxième, presque à l'instinct. C'est cette deuxième balle qui a mortellement touché un des chasseurs qui était en contrebas, au milieu d'un fourré de fougères.

Le directeur de battue et le président de l'association de chasse sont eux aussi devant le tribunal, l'un n'a pas pas rappelé toutes les règles de sécurité, et l'autre a autorisé la battue sur un terrain privé, sans l'accord du propriétaire et sans plan de chasse.

Compagnon de battue

Depuis le drame, le chasseur de 61 ans ne participe plus aux battues. La victime était un de ses compagnons "C'était un bon gars, il installait tous les panneaux, on mangeait ensemble tous les dimanches", raconte-t-il à la barre. "On ne parle pas d'une activité anodine. La chasse n'est pas une activité comme une autre", rappelle l'avocat de la famille. "Ses deux fils ont perdu plus qu'un père. Ma cliente est condamnée à la perpétuité", ajoute-t-il.

Le prévenu est condamné à un an de prison avec sursis ainsi qu'au retrait définitif de son permis de chasser. Le directeur de battue et le président de l'association de chasse sont condamnés à des amendes ainsi qu'au retrait de leur permis pendant un an.