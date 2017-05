"J'ai fait une passe de torero pour éviter que l'avion s'écrase sur mon bateau"

Roland Guerero, pêcheur d'anguilles sur l'étang de l'Or a eu une sacré frayeur ce mardi matin quand il a vu un petit avion foncer directement sur son bateau. Il raconte pour France Bleu Hérault comment il a esquivé l'avion et sauvé son pilote.

"J'étais en train de pêcher, j'ai entendu un bruit bizarre, il passe toujours des avions de démoustications, mais là ça sonnait pas trop clair, j'ai tourné la tête et j'ai vu un avion qui me venait droit dessus. Alors j'ai fait une passe de torero, je me suis mis de côté et il est tombé à quinze mètres de moi". Roland Guerrero raconte avec beaucoup d'humour la mésaventure qu'il a vécue ce mardi matin alors qu'il partait à la pêche à l'anguille sur l'étang de l'Or.

Il a assisté au crash d'un petit avion utilisé par l'entente interdépartementale de démoustication pour traiter les marais.

"Quand on tombe en avion, c'est pas comme quand on tombe dans un lit."

"Quand il est sorti du cockpit, le pilote ne savait plus où il était. Il a du mettre deux minutes pour sortir. Je me suis mis à l'eau pour l'aider à sortir pour couper la porte mais il est sorti tout seul. Je l'ai pris dans mon bateau, je l'ai calmé un peu et je l'ai emmené à la cabane en attendant les pompiers. Il était contusionné. il a pris des coups, parce quand on tombe en avion, c'est pas comme quand on tombe dans un lit ! C'est pas pareil ! Ça me fait rire parce que ça s'est bien passé et que personne n'a rien eu"

"Si j'étais parti de l'autre côté, il tombait dans mon bateau."

"Ça fait quelque chose quand même quand on voit arriver un avion tomber dans votre bateau. J'ai eu la bonne réaction, je suis parti sur le bon côté. Si j'étais parti de l'autre côté, il serait tombé dans le bateau. J'ai fait le bon choix.

_"Je suis un peu un porte-bonheur en ce moment, c'est ce que je lui ai dit "tu es tombé à côté de qui il fallait ! tu n'as rien du tout !" "_Roland Torrero avait promené Emmanuel Macron sur l'étang de l'Or lors de sa visite en mai 2016 dans l'Hérault, une promenade "porte-bonheur" dit-il aujourd'hui.