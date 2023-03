"J'ai honte" : une retraitée condamnée en Dordogne pour avoir crevé les pneus de ses voisins

"Je ne me revois pas faire une bêtise pareille", commence par dire la petite dame à la barre. Les cheveux blancs attachés en queue de cheval avec une pince, un anorak aux manches trop longues sur les épaules, elle n'a "pas le profil habituel" des prévenus qui se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Ce vendredi 17 mars pourtant, la retraitée de 62 ans a comparaît pour avoir crevé les pneus de pas moins de 23 voitures de ses voisins, à Razac-sur-l'Isle, une nuit de la fin du mois d'octobre dernier.

ⓘ Publicité

"J'ai honte, si c'est moi qui l'ai fait"

Les caméras de vidéosurveillance la montrent se faufiler avec son vélo entre les voitures. Le tournevis a été retrouvé dans un tiroir de sa véranda. Elle a même avoué, devant les gendarmes. Mais devant le tribunal, la sexagénaire commence par jurer qu'elle ne se souvient de rien : "Ils m'ont menacé de me mettre en cellule pour deux jours, et j'ai des chats à nourrir à la maison". La présidente fouille dans ses papiers : "Vous êtes restée... une heure quinze dans les locaux de la gendarmerie, on ne peut pas dire qu'ils vous aient gardée longtemps". Mais la dame s'enferme dans son déni.

C'est son avocate qui finit par trouver la clé : "Est-ce que vous voulez dire que c'est vous, mais que vous n'en avez aucun souvenir?", questionne Me Célia Borel. La petite dame rougit, éclate en sanglot : "J'ai honte. Si c'est moi qui l'ai fait, j'ai profondément honte". Elle raconte le cambriolage qu'elle a subi quelques temps avant les faits : "Il a emporté tout ce que j'avais. Je ne l'ai pas accepté, je tiens les volets fermés nuit et jour depuis". Elle a perdu son mari, n'a plus de contacts avec ses enfants. Elle dit qu'elle a l'impression de "ne plus avoir sa place dans ce monde", et qu'elle a pensé au suicide.

La "frustration" d'un cambriolage

La retraitée essuie ses larmes avec un gros mouchoir en tissu qu'elle remet dans sa poche. Pour Me Borel, le cambriolage a créé "une frustration qui ne la quitte pas", une "colère". "C'était stupide, mais elle a pris ce tournevis comme la première chose qu'elle avait sous la main, et elle est sortie avec son vélo. Pourquoi ? Je ne suis pas capable de répondre, et elle en est bien incapable aussi".

"On sent la détresse de madame", lui répond la procureure, Solène Belaouar. "Cela ne doit pas faire oublier les faits. Elle doit prendre conscience des conséquences de ses actes. Oui, elle a été cambriolée, mais toutes ces victimes n'ont pas à subir son esprit vengeur". Elle requiert quatre mois de prison avec un sursis probatoire, c'est-à-dire conditionné au fait qu'elle respecte une obligation de soins pour sa dépression.

Le tribunal a condamné la retraitée de 62 ans à deux mois de prison assortis d'un sursis simple, sans obligation de soins. Les nombreux voisins qui se sont portés parties civiles seront indemnisés pour les dommages causés à leurs véhicules.